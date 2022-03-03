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Российские спортсмены не будут допущены к участия в Паралимпиаде в Пекине

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- Жан Алиев
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Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать россиян и белорусов до участия в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине, сообщает Интерфакс с ссылкой на пресс-служба МПК.

"По итогам специально созванного заседания правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам Паралимпийского комитета России (ПКР) и Национального паралимпийского комитета Белоруссии (НПК) в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине", - говорится в сообщении.

Поясняется, что решение принято из-за того, что некоторые сборные заявили о нежелании участвовать в Играх, а также с ростом напряженности в олимпийских деревнях.

"Это означает, что спортсмены-паралимпийцы из этих стран не будут допущены к участию в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года", - говорится в пресс-релизе МПК.

Накануне МПК принял решение не отстранять российские и белорусские команды от участия в Паралимпиаде, однако эти команды должны были выступать в нейтральном статусе, а их результаты не учитывались бы в медальном зачете.


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URL: https://www.vb.kg/414965
Теги:
Китай, Паралимпийские игры, Россия, Украина
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