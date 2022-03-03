Руслан Казакбаев попросил ОАЭ рассмотреть вопрос о возможности безвиза

Глава МИД Кыргызстана внес на рассмотрение ОАЭ предложение о возможности введения безвизового режима для владельцев служебных и общегражданских паспортов Кыргызской Республики. Руслан Казакбаев также обратился с просьбой рассмотреть возможность создания для граждан Кыргызстана, работающих в ОАЭ, более благоприятных условий со стороны эмиратских властей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр Руслан Казакбаев в Абу-Даби встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейхом Абдаллой бин Заед Аль-Нахаяном, а также с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Ахмад Али Аль-Сайегом.

Учитывая, что на территории ОАЭ работает значительное количество кыргызстанцев, а также большую вероятность увеличения их присутствия на трудовом рынке дружественной нам страны, Казакбаев внес на рассмотрение эмиратской стороны предложение о возможности введения безвизового режима для владельцев служебных и общегражданских паспортов КР. Глава МИД также обратился с просьбой рассмотреть возможность создания для кыргызстанцев, работающих в ОАЭ, более благоприятных условий.

Также Руслан Казакбаев призвал эмиратских партнеров рассмотреть возможность открытия в Кыргызстане центров арабской культуры, совместных вузов, кыргызско-эмиратских школ и профессионально-технических лицеев.

Глава МИД КР попросил ускорить ратификацию и вступление в силу подписанного ранее Договора о передаче осужденных лиц между КР и ОАЭ.

По итогам переговоров стороны подписали протокол о проведении политических консультаций и развитии сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Этот документ предусматривает активизацию сотрудничества двух стран в сфере инвестиций, двусторонней торговли, туризма, обмен информацией и опытом, консультации по вопросам международной повестки дня и торгово-экономическим вопросам, а также о взаимной поддержке в рамках международных организаций.