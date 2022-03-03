Российский ученый призвал народ Кыргызстана не поддаваться на провокации

Доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ, кандидат политических наук Михаил Бурда призвал общественность Кыргызстана анализировать различную информацию о событиях на Украине и не поддаваться на провокации прозападных сил. Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе с редакцией vb.kg, комментируя прошедшие в Бишкеке митинги в поддержку Украины, которые, напомним, были организованы неправительственными организациями.

Российский ученый напомнил, что, как правило, неправительственные организации существуют на чьи-то пожертвования и взносы.

"В Российской Федерации у нас достаточно четко прописаны критерии, по которым неправительственные организации считаются иностранным агентом. То есть если они получают финансирование из различных зарубежных источников, каких-то фондов и организаций, политических партий, частных лиц и так далее.

Не готов сказать, есть ли такой нормативно-правовой документ в Кыргызстане, но, наверное, мы и вы знаетем, кто является латентным бенефициаром достаточно большого количества неправительственных организаций.

Мы знаем, что у России сложились очень конструктивные и плодотворные отношения с Кыргызстаном: и в двухстороннем формате, и в рамках ЕАЭС. Наши государства активно сотрудничают, помогая друг другу и в экономике, и в сфере безопасности, и в культурном взаимодействии мы находимся на достаточно высоком уровне. Тем не менее, существуют силы, и я думаю о них прекрасно знают и в Москве, и в Бишкеке, которым не нравится сложившаяся ситуация, в частности, то, что Россия консолидирует страны постсоветского пространства. Очевидно, что это те государства, которые претендуют если не на мировое, то, по крайней мере, на региональное лидерство в исламском мире", - отметил Михаил Бурда.

Кандидат политических наук высказал предположение, что деятельность прозападных НПО направлена на дестабилизацию обстановки на территории постсоветского пространства.

"Сразу хочу оговориться, что я не хочу обобщать и записывать все НПО в агенты иностранного влияния, но очевидно, что те организации, которые все-таки таковыми являются, выполняют заказ, который направлен на дестабилизацию обстановки на всем постсоветском пространстве и дальнейшую эскалацию российско-украинского конфликта. Я бы здесь еще отметил, что очень много в последнее время публикуются фейковых новостей. Отчасти, в этом виноваты и официальные СМИ, которые предоставляют достоверную информацию не так оперативно, но, тем не менее, я бы хотел отметить и призвать общественность проверять ту информацию, которую вы получаете из разных источников и не поддаваться на провокации. Каждый должен анализировать ситуацию для себя, и я хочу пожелать, чтобы народ Кыргызстана не стал жертвой пропаганды и различных манипуляций, которые могут негативно отразиться на взаимоотношениях наших стран", - добавил ученый.