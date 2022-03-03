"Новый глава "РСК Банк" Кадырбек Букуев профессионал своего дела"

Председателем правления ОАО "РСК Банк" назначен Букуев Кадырбек Джумабекович. Об этом сообщается на сайте банка.

Такое решение было принято Советом директоров ОАО "РСК Банк".

Отметим, ранее Кадырбек Букуев являлся председателем правления ОАО "ФинансКредитБанка", где, по мнению коллег, показал себя квалифицированным руководителем.

Аналогичное мнение высказал и общественный деятель, глава ОФ "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов, по словам которого Кадырбек Букуев сильный финансист и профессионал своего дела.

"Думаю, для "РСК Банк" это удачное назначение, которое в скором времени принесет выгоду самому банку", - сказал он.