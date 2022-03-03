Погода
$ 94.61 - 97.00
€ 104.74 - 107.50

"Новый глава "РСК Банк" Кадырбек Букуев профессионал своего дела"

257  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председателем правления ОАО "РСК Банк" назначен Букуев Кадырбек Джумабекович. Об этом сообщается на сайте банка.

Такое решение было принято Советом директоров ОАО "РСК Банк".

Отметим, ранее Кадырбек Букуев являлся председателем правления ОАО "ФинансКредитБанка", где, по мнению коллег, показал себя квалифицированным руководителем.

Аналогичное мнение высказал и общественный деятель, глава ОФ "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов, по словам которого Кадырбек Букуев сильный финансист и профессионал своего дела.

"Думаю, для "РСК Банк" это удачное назначение, которое в скором времени принесет выгоду самому банку", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414977
Теги:
назначение, РСК Банк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  