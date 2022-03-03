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Садыр Жапаров встретился с Люком Тардифом

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с делегацией Международной федерации хоккея с шайбой во главе с президентом Люком Тардифом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров, поприветствовав гостей, отметил, что спорт является важным мостом дружбы, который объединяет народы и государства и укрепляет международную атмосферу взаимопонимания и доверия.

Глава государства с удовлетворением отметил решение Международной федерации хоккея провести Первый чемпионат мира четвертого дивизиона именно в Кыргызстане. Это можно воспринять как признание коллективного труда и поддержку устремлений кыргызской стороны по развитию хоккея.

Жапаров подчеркнул, что чемпионат и игры сборной Кыргызстана дадут дополнительный импульс к развитию хоккея среди детей и молодежи. Сегодня в Кыргызстане хоккеем занимаются более тысячи спортсменов. Почти половина из них - дети. Кыргызстан рассчитывает на то, что сборная страны через десять-пятнадцать лет будет играть в топ-дивизионе чемпионата мира по хоккею с шайбой и участвовать в зимней Олимпиаде.

Садыр Жапаров предложил поддержать вопрос открытия хоккейных школ и строительства под эгидой Международной федерации хоккея новой хоккейной арены мирового стандарта. Он поручил министру культуры, информации, спорта и молодежной политики и Национальной федерации по хоккею с шайбой заняться решением этих вопросов.

Люк Тардиф подчеркнул, что в Кыргызстане есть все условия для развития зимних видов спорта, в частности хоккея. Тардиф выразил благодарность кыргызской стороне за организацию и подготовку к предстоящему чемпионату мира четвертого дивизиона по хоккею с шайбой.

Первый вице-президент Международной федерации хоккея с шайбой Петр Бржиза добавил, что их делегация с большим волнением и гордостью находится в Кыргызстане. По его словам, у хоккея может быть большое развитие в Азиатском регионе в целом. Для этого нужна индустрия, в частности хоккейные арены, чтобы у желающих заниматься этим видом спорта профессионально была такая возможность.

Садыр Жапаров наградил Люка Тардифа орденом "Достук" за значительный вклад в развитие хоккея в Кыргызстане, а также в организацию чемпионата мира по хоккею в IV дивизионе.

Первому вице-президенту Международной федерации хоккея с шайбой Петру Бржиза и региональному вице-президенту Международной федерации хоккея с шайбой по Азии и Океании Айвазу Оморканову глава государства вручил именные часы президента Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/414984
Теги:
президент, спорт, хоккей, Садыр Жапаров
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