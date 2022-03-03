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Телеканал "Пирамида" покажет японский сериал "Нацузора: Небо Нацу"

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- Анастасия Карелина
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В рамках совместного проекта Медиахолдинга "Пирамида" и Посольства Японии в Кыргызской Республике при поддержке Японского Фонда с 7 марта в Кыргызстане стартует показ японского 156-серийного художественного фильма "Нацузора: Небо Нацу".

Эта драма будет транслироваться с понедельника по пятницу в 22 часа на телеканале "Пирамида". Сериал покажут на кыргызском языке. Дубляж сериала выполнен профессиональными актерами.

Сериал "Нацузора", который публика увидит уже на следующей неделе, приобрел широкую популярность в Японии. У него высокие рейтинги.

Действия сериала начинается летом 1946 года. Девятилетнюю Нацу, потерявшую родителей на войне, удочеряет армейский товарищ ее отца. Жизнь на молочной ферме ее новой семьи на Хоккайдо нелегка, но при поддержке Тайдзу (эксцентричного дедушки) Нацу растет счастливой и здоровой. Она встречает мальчика Теньо, мальчика, который умеет рисовать замечательных лошадей. Он показывает Нацу мир анимации, и она очаровывается им. Осознав, что она тоже мечтает зарабатывать на жизнь рисованием, Нацу начинает свой путь первопроходца, аниматора-женщины в развивающейся индустрии.

Медиахолдинг "Пирамида" продолжает работу над переводом и дубляжом и других телесериалов, предоставленных Японским Фондом. Их вскоре смогут увидеть зрители Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/414986
Теги:
Япония, телевидение, фильм
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