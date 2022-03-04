Иван Зайцев: Любого человека можно обучить рисованию (фото)

Год назад на улицах Бишкека появился художник Иван Зайцев, который не имеет специального образования, но талантлив и обучает всех желающих искусству рисования. Сам Иван называет себя своеобразным художником. О работе выездного учителя по рисованию он рассказал нашему изданию vb.kg.

Долго искал себя в разных сферах

- Я рисую с детства, хоть и не имею профессионального образования, но самостоятельно обучался у талантливых художников и планирую постоянно развивать свои навыки. Нужно всю жизнь учиться, чтобы стать лучшим. Я долго искал себя в разных сферах, но понял, что рисование мне приносит больше всего радости. Параллельно с основной работой пою в церковном хоре.

Живая реклама лучше

- Рисую простыми и акварельными карандашами. Благодаря им можно дать натуральные тени, они не пачкаются, не нужно постоянно менять воду, как в случае с красками. Самостоятельно изготовил треножный мольберт, полку. Простым карандашом легче научиться рисовать. Меняю локации, живая реклама лучше, так как заинтересованный человек может воочию увидеть твои работы. Даже самый крутой фотоаппарат не сможет заменить визуальное восприятие человека.

Бывает, что не сплю ночами, проводя время за рисованием

- Я уделяю много времени рисованию, бывает, что иногда настолько увлечен делом, что не сплю ночами. На жизнь зарабатываю рисованием, плюс работаю выездным учителем. Срок обучения зависит от желания и способностей учеников, которые хотят освоить искусство рисования. Таких можно обучить за 3-4 урока. Стоимость одного урока от 100 до 200 сомов.

По словам художника, любого человека можно обучить рисованию.

- Каждый художник дает направление, нужно узнать у учеников, в каком жанре он хотел бы рисовать: портрет, пейзаж, натюрморт, анимализм и так далее. Есть те, кто рисует исключительно животных, у кого-то хорошо получаются люди и прочее. У каждого свои возможности и способности, нужно исходить из этого и поддержать в этом направлении. В основном занимаюсь с детьми, рисую портреты, раньше увлекался пейзажем. Со временем стало скучно, и захотел рисовать реальных людей. Одна из любимых работ - это портрет актера Джейкоба Джилленхола из фильма "Принц Персии".

События, которые происходят с нами, влияют на творчество

В преддверии Нового года ехал на своем скутере и попал в ДТП. Славу богу, отделался легкой травмой, хорошо, что был в шлеме, не то получил бы сотрясение мозга. Это событие повлияло на меня и на мое творчество. Через месяц хочу полностью перейти на рисование авторучкой. Хотелось бы в будущем организовать свою художественную мастерскую.