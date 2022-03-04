Любовь бесприютная

Каждый день хозяйка говорит 69–летней Любови Братановой: ищи новый дом, я тебя только на зиму пускала. А ей как искать, ноги почти не ходят.

- Запах от меня такой потому, что месяц не мылась. Хозяйка водит нас к старичку соседу в баню. Далеко идти я не могу. Однажды доковыляла, села на скамеечке без сил, даже раздеться не смогла, - пожилая жен-щина смущенно засивает засаленное пальто, словно хочет спрятаться под ним.

У Любови Егоровны есть сын. Но он тяжело болен и живет на попечении у одной из закрытых благотворительных организаций. У него нет не только здоровья, но и документов, а таких на работу не берут, поэтому помочь матери он не может.

- Это я ему помогаю. Сейчас нужно документы восстанавливать, в казахское посольство ходить (сын Любови Егоровны гражданин Казахстана. - Авт.). Его отец, муж мой бывший, порвал его свидетельство о рождении в ярости. Теперь нужно по моему паспорту восстанавливать документ, - вздыхает пенсионерка. - В посольство нужно часто ходить, а мне добираться из села Ленинского ой как тяжко.

Мы рассказали ей о "Коломто" - приюте для бездомных, Любовь Егоровна снова затряслась в беззвучном плаче.

- Миленькие... Да как же туда пойду? Я ж никогда бездомной не была. У нас с сыном отдельная квартирка была. А потом я, дура старая, решила коммерцией заняться. Продала квартиру, вложила деньги в товар, да прогорела. Потом так и не смогла ничего купить, цены поднялись. Пока было здоровье, снимала жилье, работала. Сын помогал, пока мог. А сейчас мы оба беспомощные...

У Любови Егоровны нет телефона. Договорились, что она приедет в город в следующий четверг. До этого будем ждать отклика добрых людей, готовых дать кров или снять жилье для этой несчастной женщины. Ждем ваших звонков: 0555–92–35–65