В Кыргызстане на 4 марта зарегистрировано 23 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 4 марта зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 11,

в Чуйской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 4,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 599 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 63 человека.

За весь период выздоровели – 195 531 человек.

Скончались за сутки 2 человека. Всего за весь период скончались – 2962 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 163 человека. На амбулаторном лечении – 366 человек.