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Администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции

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На Запорожской АЭС в ночь на пятницу возник пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу станции.

Эту информацию подтвердил в соцсетях мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

Позже пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за территорией станции.

"По состоянию на 02:26 (03:26 по московскому времени) в городе Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работает только 4 блок)", - говорится в сообщении на странице ведомства в фейсбуке.

"Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы", - отметили в ГСЧС.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

28 февраля российские военные, которые проводят военную спецоперацию на Украине, заявили о контроле над украинскими городами Бердянск и Энергодар.


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URL: https://www.vb.kg/414996
Теги:
Россия, Украина, аэс, военная операция в Украине
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