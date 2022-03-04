В КР обсудили реализацию проекта по строительству обводного Чуйского канала

Состоялась встреча министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Кыргызстане Ли Юе. В ходе встречи стороны обсудили вопросы по реализации проекта "Строительство обводного Чуйского канала (ОЧК-2)".

Проект будет финансироваться за счет грантовых средств правительства КНР. Он был ранее обговорен между лидерами двух стран.

Данияр Амангельдиев отметил высокую важность и необходимость ускорения реализации данного проекта.

В свою очередь Ли Юе сообщил, что китайская сторона окажет содействие в продвижении проекта "Строительство обводного Чуйского канала (ОЧК-2)".