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Замминистра экономики КР встретился с делегацией китайской корпорации

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- Назгуль Абдыразакова
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3 марта 2022 года на площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялась встреча заместителя министра Каната Абдрахманова с делегацией китайской компании Zijin Mining, руководством ОсОО "Алтынкен" и ОАО "Кыргызалтын". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече были обсуждены возможные перспективные направления сотрудничества отечественных компаний с корпорацией Zijin Mining по инвестиционным проектам в сфере недропользования.

Справка: корпорация Zijin Mining входит в тройку крупнейших китайских горнодобывающих компаний по производству рудного золота, цинка и серебра. Компания Superb pacific limited, являясь дочерней компанией Zijin Mining, владеет 60% доли в ОсОО "Алтынкен".


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URL: https://www.vb.kg/415004
Теги:
Китай, Министерство экономики и коммерции
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