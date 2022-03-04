Замминистра экономики КР встретился с делегацией китайской корпорации

3 марта 2022 года на площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялась встреча заместителя министра Каната Абдрахманова с делегацией китайской компании Zijin Mining, руководством ОсОО "Алтынкен" и ОАО "Кыргызалтын". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече были обсуждены возможные перспективные направления сотрудничества отечественных компаний с корпорацией Zijin Mining по инвестиционным проектам в сфере недропользования.

Справка: корпорация Zijin Mining входит в тройку крупнейших китайских горнодобывающих компаний по производству рудного золота, цинка и серебра. Компания Superb pacific limited, являясь дочерней компанией Zijin Mining, владеет 60% доли в ОсОО "Алтынкен".