В Бишкеке задержан гражданин Турции, разыскиваемый по подозрению в убийстве

В ходе операции по противодействию незаконной миграцией сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР получена информация об использовании неким гражданином Турции поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба Внутренних дел.

По ее данным, 26 февраля 2022 года оперативниками СПЭНМ на территории столицы задержан гражданин Турции А.И. Установлено, что задержанный использует поддельные паспорт и водительские права на имя М.И.

"В ходе расследования выяснилось, что задержанный иностранный гражданин разыскивается правоохранительными органами Турецкой Республики по подозрению в причастности к убийству журналиста Гранта Динка в январе 2007 года, а также в совершении ряда других тяжких преступлений, включая причастность к организованной преступности и незаконному хранению огнестрельного оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 378 ч. 1 ("Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики") и ст. 379 ч. 2 ("Подделка документов") УК КР.

28 февраля 2022 года решением Первомайского районного суда столицы А.И. заключен под стражу в СИЗО №1 г. Бишкека сроком на два месяца.

Напомним: Грант Динк - главный редактор издающейся в Стамбуле армянской газеты "Агос", был убит у входа в редакцию 19 января 2007 года турецким националистом Огюном Самастом. Убийство вызвало широкий резонанс в Турции. Тысячи жителей Стамбула и других городов Турции с плакатами "Все мы Динки", "Все мы армяне" вышли на акции протеста с требованием найти и наказать организаторов убийства.

Процесс по делу об убийстве завершился лишь спустя пять лет. Исполнитель преступления - на тот момент несовершеннолетний Огюн Самаст - был приговорен к 21 году и 10 месяцам тюрьмы. По делу проходили 19 человек".