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Глава кабмина готов предоставить госгарантии тем, кто привлечет инвестиции

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание с полномочными представителями президента Кыргызской Республики в областях и акимами районов в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках совещания был обсужден ход проведения весенне-полевых работ, ход исполнения указа президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике", вопросы трансформации земли и другие актуальные вопросы.

Глава кабмина отметил, что в первую очередь государственным и муниципальным служащим в полной мере необходимо исполнять вышеназванное решение главы республики.

"На сегодняшний день основная задача местных органов власти – создание новых рабочих мест. Их деятельность будет оцениваться по показателям KPI, таким как чистота и порядок на вверенных территориях, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, реализация указов главы государства и решений кабинета министров. Обратите внимание на состояние родильных домов в регионах, а также земельные вопросы, связанные с захоронением. Мы готовы предоставить государственные гарантии в случае привлечения инвестиций в такие бизнес-проекты, как строительство мусороперерабатывающих предприятий", - сказал Акылбек Жапаров".


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URL: https://www.vb.kg/415007
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, инвестиции
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