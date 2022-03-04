Глава кабмина готов предоставить госгарантии тем, кто привлечет инвестиции

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание с полномочными представителями президента Кыргызской Республики в областях и акимами районов в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках совещания был обсужден ход проведения весенне-полевых работ, ход исполнения указа президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике", вопросы трансформации земли и другие актуальные вопросы.

Глава кабмина отметил, что в первую очередь государственным и муниципальным служащим в полной мере необходимо исполнять вышеназванное решение главы республики.

"На сегодняшний день основная задача местных органов власти – создание новых рабочих мест. Их деятельность будет оцениваться по показателям KPI, таким как чистота и порядок на вверенных территориях, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, реализация указов главы государства и решений кабинета министров. Обратите внимание на состояние родильных домов в регионах, а также земельные вопросы, связанные с захоронением. Мы готовы предоставить государственные гарантии в случае привлечения инвестиций в такие бизнес-проекты, как строительство мусороперерабатывающих предприятий", - сказал Акылбек Жапаров".