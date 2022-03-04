В институте акыйкатчы откроется видеостудия "Акыйкат үнү"

ПРООН поддержала создание видеостудии в офисе института акыйкатчы (омбудсмена) для правовой поддержки, информирования, а также оперативной и превентивной работы по вопросам защиты и продвижения прав человека и гражданина. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатычы.

По ее данным, в видеостудии будут создаваться циклы передач о правах и свободах граждан КР, а также о деятельности института с последующим размещением на партнерских TV-каналах, сайте института и социальных сетях. Ожидается, что это повысит эффективность двусторонней связи между институтом акыйкатчы и гражданами.

Омбудсмен Атыр Абдрахматова поблагодарила ПРООН за оказанную поддержку и отметила важность доступа к информации по правам человека для каждого человека: "Информирован - значит вооружен" т. е., институт омбудсмена посредством студии "Акыйкат үнү" в рамках своего мандата сможет активно транслировать правовые вопросы. Важно отметить, что граждане, чьи права нарушены, либо лица, осуществляющие исследовательскую, образовательную деятельность в сфере прав человека, могут использовать видеостудию института акыйкатчы на безвозмездной основе, в соответствии с утвержденным порядком. Естественно, не нарушая прав и интересов третьих лиц.

Я убеждена в том, что видеостудия будет способствовать улучшению ситуации в Кыргызстане в сфере прав человека".