Сотрудники судебной системы награждены государственными наградами КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня на XII Cъезде судей Кыргызской Республики за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах отметил государственными наградами Кыргызской Республики ряд сотрудников судебной системы страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики" присвоено:

Чинаре Садыровой - судье Верховного суда Кыргызской Республики.

Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:

Азамат Алыбаев - председатель Бишкекского городского суда;

Мирбек Арстанбеков - эксперт сектора судебных органов отдела по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента Кыргызской Республики;

Алмаз Калыбаев - председатель Первомайского районного суда города Бишкека;

Айнаш Токбаева - судья Верховного суда Кыргызской Республики;

Кенешбек Токтомамбетов - судья Верховного суда Кыргызской Республики.

Кроме этого, за многолетний добросовестный труд в судебных органах и в связи с Днем работника судебной системы Кыргызской Республики награждены именными часами президента Кыргызской Республики:

Болотбек Акматов - судья Верховного суда Кыргызской Республики;

Нургуль Асанова - судья Верховного суда Кыргызской Республики;

Кыдык Джунушпаев - судья Верховного суда Кыргызской Республики;

Эркинбек Мамыров - руководитель аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;

Алмазбек Абдылдаев - председатель Ошского областного суда;

Канат Аманов - заместитель председателя Иссык-Кульского областного суда;

Кымбат Архарова - судья Октябрьского районного суда города Бишкека;

Ашырбек Курманов - судья Ысык-Атинского районного суда Чуйской области;

Урмат Кожомбердиев - директор судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;

Рустамбек Шабыев - исполняющий обязанности управляющего учреждения по информационным технологиям при Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики.

Объявлена благодарность от имени Президента Кыргызской Республики:

Чынаре Мамыткановой - пресс-секретарю отдела по связям с общественностью, средствами массовой информации и международным отношениям аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;

Изати Шугуралиевой - старшему референту отдела по связям с общественностью, средствами массовой информации и международным отношениям аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;

Замирбеку Ормонову - пресс-секретарю Баткенского областного суда.