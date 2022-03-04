Сотрудники судебной системы награждены государственными наградами КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня на XII Cъезде судей Кыргызской Республики за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах отметил государственными наградами Кыргызской Республики ряд сотрудников судебной системы страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики" присвоено:
Чинаре Садыровой - судье Верховного суда Кыргызской Республики.
Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:
Азамат Алыбаев - председатель Бишкекского городского суда;
Мирбек Арстанбеков - эксперт сектора судебных органов отдела по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента Кыргызской Республики;
Алмаз Калыбаев - председатель Первомайского районного суда города Бишкека;
Айнаш Токбаева - судья Верховного суда Кыргызской Республики;
Кенешбек Токтомамбетов - судья Верховного суда Кыргызской Республики.
Кроме этого, за многолетний добросовестный труд в судебных органах и в связи с Днем работника судебной системы Кыргызской Республики награждены именными часами президента Кыргызской Республики:
Болотбек Акматов - судья Верховного суда Кыргызской Республики;
Нургуль Асанова - судья Верховного суда Кыргызской Республики;
Кыдык Джунушпаев - судья Верховного суда Кыргызской Республики;
Эркинбек Мамыров - руководитель аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;
Алмазбек Абдылдаев - председатель Ошского областного суда;
Канат Аманов - заместитель председателя Иссык-Кульского областного суда;
Кымбат Архарова - судья Октябрьского районного суда города Бишкека;
Ашырбек Курманов - судья Ысык-Атинского районного суда Чуйской области;
Урмат Кожомбердиев - директор судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;
Рустамбек Шабыев - исполняющий обязанности управляющего учреждения по информационным технологиям при Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики.
Объявлена благодарность от имени Президента Кыргызской Республики:
Чынаре Мамыткановой - пресс-секретарю отдела по связям с общественностью, средствами массовой информации и международным отношениям аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;
Изати Шугуралиевой - старшему референту отдела по связям с общественностью, средствами массовой информации и международным отношениям аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;
Замирбеку Ормонову - пресс-секретарю Баткенского областного суда.