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Назван способ сэкономить на букетах к 8 Марта

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Приближается Международный женский день - 8 Марта - день, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. "Вечерняя Москва" узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

В первую очередь, говорит флорист Анастасия Жилина, надо использовать зелень. По ее словам, часто покупатели ориентируются на открытые цветы, которые находятся на пике своей "карьеры".

- Они могут простоять недолго. А зелень придает форму. Она насыщает букет объемом, и если к зелени добавить недорогие пышные цветы (хризантемы, розы, астры), то такой букет будет обладать естественной природной красотой, будет долго радовать глаз и несильно ударит по кошельку. Часто такой способ недооценивают, - отметила специалист.

Самым классическим видом зелени, говорит эксперт, является эвкалипт. Он бывает самой разной формы. Также подойдут рускус и салал. Названия этих растений знают в каждом цветочном магазине.

По стоимости дополнение зеленью может составить порядка 40 процентов от набранного букета, добавила Жилина. Но в этом случае можно просто уменьшить количество открытых цветов, "замиксовав" их с зеленью. Тогда с высокой долей вероятности букет получится и недорогим, и красивым, заключила флорист.


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URL: https://www.vb.kg/415016
Теги:
8 Марта
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