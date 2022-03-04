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Салымбеков: "Дордой" - это инкубатор высококлассных мастеров кожаного мяча

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- Вячеслав Аникин
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Вчера в Бишкеке состоялся товарищеский матч ветеранов футбольных клубов "Дордой" и "Алга". Поединок, посвященный 25-летию "Дордоя", закончился победой юбиляров со счетом 3:1.

"Дордой" сегодня - лучшая и самая титулованная команда нашей страны. Она 12-кратный чемпион Кыргызстана, 10-кратный обладатель Кубка республики. В структуре клуба действует Академия футбола, в которой готовятся стать мастерами кожаного мяча более 700 юных игроков. У "Дордоя" есть несколько тренировочных полей, тренажерный зал, команда готовится к сезону, как правило, в Турции. То есть нашего чемпиона смело можно назвать профессиональным спортивным предприятием. Не менее 6-7 футболистов "Дордоя" каждый год приглашаются в сборную страны, а самые лучшие воспитанники клуба выступают в зарубежных клубах.

Но как все начиналось? Об этом корреспондент VB.KG перед товарищеским поединком спросил у президента клуба, известного бизнесмена и мецената Аскара Салымбекова.

- Я с детства любил спорт. В моем родном Ат-Башы продавец газетного киоска всегда оставляла мне один экземпляр свежего номера "Советский спорт". Я изучал не только фамилии всех звезд мирового спорта, но и их личные достижения. А о футболистах сборной Советского Союза, Германии, Бразилии, Англии и других стран знал все до мельчайших подробностей. Мне был интересен мир спорта. Своим детским умом я понимал, что победы им достаются благодаря каторжному труду, таланту.

- А сами занимались спортом?

-Конечно! Футболом. Но Пеле, Бекенбауэра из меня не вышло. Да и учеба отнимала много времени. Но зато через много лет, когда я был председателем Фрунзенского спорткомитета, сумел решить финансовые проблемы нашей "Алги". Команда тогда играла красиво, уверенно, едва не вошла в первую лигу чемпионата Советского Союза. В те годы я понял, что из меня может получиться неплохой футбольный менеджер.

- Вот и рассказывайте, как образовался "Дордой"?

- В 1996 году ко мне пришли знакомые спортсмены и предложили создать свою команду. В то время возглавляемая мной многопрофильная ассоциация "Дордой" уже набирала обороты, стала приносить прибыль, и я подумал: "Чем черт не шутит, может стоит попробовать внести свой вклад в развитие кыргызстанского футбола?".

3 марта 1997 года мы провели первый официальный поединок против бишкекской "Алги", правда, она тогда называлась СКА ПВО. "Дордой" выиграл дебютный матч со счетом 1:0. Эта победа меня окрылила, придала уверенности. И я решил, что теперь уж точно не расстанусь с футболом.

- Каковы главные трофеи вашей команды?

- Мы 12-кратные чемпионы страны, десять раз владели Кубком страны,четыре раза Суперкубком, стали двукратными победителями розыгрыша Кубка президента Азиатской футбольной конфедерации, четыре года играли в финале. Жаль, что этого турнира больше нет.

- Но сейчас "Дордой" на международной арене не блещет. Уступает в предварительных раундах розыгрыша Кубка АФК даже соперникам из соседних государств. Не досадно?

- Видите ли в чем дело... Футбол - дорогостоящий вид спорта. Для победы в том же розыгрыше Кубка АФК нужны высоклассные игроки, но им нужно платить большую зарплату, а такой возможности у нас нет. Поэтому мы всех талантливых футболистов отпускаем в зарубежные клубы, в которых могут по-достоинству оценить их способности. А мы продолжаем растить юные звездочки. По существу "Дордой" - это инкубатор (улыбается) высококлассных мастеров кожаного мяча. Есть ли у меня чувство досады? Конечно, есть. Но зато воспитанники "Дордоя", успешно играющие за рубежом, здорово сражаются в составе сборной Кыргызстана. Значит, мы не зря работаем на благо кыргызстанского футбола.

P.S. На юбилейный матч против бишкекской "Алги" пришли ветераны нашего футбола: Юсуп Мусаев, Алмаз Чокморов, Дамир Бибаев, Мажит Кожанов, Раис Батраев, Владимир Орешин. Именно эти звезды отечественного футбола в далекие 60-70-е годы прошлого века принесли славу и уважение фрунзенской "Алге". Нашу команду ценили болельщики других городов, а соперники изрядно побаивались мощных нападающих и непробиваемых вратарей кыргызской дружины. Как сказал корреспонденту VB.KG голкипер "Алги" 60-х годов Мажит Кожанов, мы старались своей игрой приносить людям радость. Общеизвестно, победы любимой команды способствовали повышению производительности труда у рабочих на заводах и фабриках. "Сейчас, конечно, такие слова вызывают улыбку, - сказал далее бывший вратарь "Алги", - но тогда все соглашались с этим мнением социологов и медиков".

А в матче, посвященном 25-летию "Дордоя", приняли участие футболисты, которые уже сражались после 90-х годов. За команду-юбиляра выступали Марлен Касымов, Андрей Краснов, Валерий Березовский, Закир Джалилов и, конечно же, ее многолетний в прошлом капитан Руслан Сыдыков. В составе "Алги" играли Немат Закиров, Камол Тойчиев и другие футболисты. Несмотря на возраст, ветераны не ходили по полю пешком, а действовали довольно энергично и азартно. Не скучный поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Аксар Салымбеков, проявляя чудеса радушия, после матча пригласил футболистов и болельщиков в ресторан. Достойные события должны быть достойно отмечены. Закон спорта!


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URL: https://www.vb.kg/415019
Теги:
Алга, футбол, Кыргызстан, Дордой, Аскар Салымбеков
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