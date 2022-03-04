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В 2021 году 620 горожан получили материальную помощь от мэрии столицы

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- Назгуль Абдыразакова
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В Первомайском акимиате прошло очередное заседание комиссии по вопросам предоставления единовременной денежной помощи. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, под руководством заместителя главы администрации Первомайского района Аиды Рысбаевой состоялось очередное заседание комиссии по оказанию адресной материальной помощи.

На рассмотрение комиссии было вынесено 39 заявлений граждан района. В основном обращения касались оказания медицинской помощи, приобретение продуктов питания и различных предметы первой необходимости.

Отметим, что при рассмотрении вопросов о предоставлении материальной помощи для первомайцев, учитываются доходы заявителя и членов его семьи, наличие у них транспортных средств, объектов недвижимости, а также получение помощи из других источников. За помощью можно обратиться один раз в год.

В прошлом году проведено 37 заседаний комиссии, материальную помощь получили 620 человек на общую сумму 3 млн. 667 тыс. 500 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/415020
Теги:
мэрия, Бишкек, Помощь
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