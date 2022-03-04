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В Таласе милиция проводит разъяснительную работу по излишним тратам

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- Назгуль Абдыразакова
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Начальник ОВД Манасского района полковник милиции Айбек Акматов проводит разъяснительную работу об указе президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в КР". Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

По ее данным, на встречах с жителями участвуют органы местного самоуправления, имамы, председатели местного совета, представители молодежи. Мероприятия прошли в селах Уч-Коргон, Жийде, Чон-Капка, Кенеш.

"Жители с пониманием относятся к требованиям властей и выражают благодарность, отмечая, что излишние траты на такие мероприятия не уместны и пришло время их остановить. Разъяснительные работы продолжаются и в других селах на территории Манасского района. Аналогичные встречи проводятся и в других областях республики".


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URL: https://www.vb.kg/415021
Теги:
население, президент, Таласская область, милиция, УВД
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