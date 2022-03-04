В апреле ожидается визит руководства корейской компании КОМСКО в КР

Третьего марта министр цифрового развития Талантбек Иманов принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вонджэ. Во встрече также приняли участие заместитель министра Залкарбек Карыбеков, первый секретарь посольства РК в КР Ю Джисонг и начальник управления развития инфраструктуры электронного правительства МЦР Индира Шаршенова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества в сфере цифровизации между Республикой Корея и Кыргызской Республикой. Корейская сторона затронула вопросы сотрудничества с корейскими компаниями, в частности с "КТ Корпорейшн", которая в целях активизации и продвижения двустороннего сотрудничества открыло в декабре прошлого года представительство в Кыргызской Республике.

Также ЧПП Кореи проинформировал, что в начале апреля 2022 года планируется визит руководства корейской компании КОМСКО и подписание Меморандума о взаимопонимании с МЦР КР. Руководство МЦР проинформировало г-на Ли Вонджэ о работе с КОМСКО в рамках текущего паспортного проекта – компания занимается поставкой бланков еID-карты-паспорта гражданина КР образца 2017 года.

Напомним, проект внедрения биометрических паспортов (еID-карты) реализовалось в тесном сотрудничестве с Агентством по международному сотрудничеству Кореи - KOICA. В начале агентство в виде гранта предоставило 1,9 млн. бланков на бесплатной основе.

Также со стороны МЦР КР озвучена просьба оказать содействие в изучении и реализации некоторых проектов по цифровизации. Стороны отметили важность наращивания человеческого капитала – повышение цифровых навыков и подготовки менеджеров IT-проектов.