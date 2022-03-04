Погода
$ 94.61 - 97.00
€ 104.74 - 107.50

В апреле ожидается визит руководства корейской компании КОМСКО в КР

308  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Третьего марта министр цифрового развития Талантбек Иманов принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Вонджэ. Во встрече также приняли участие заместитель министра Залкарбек Карыбеков, первый секретарь посольства РК в КР Ю Джисонг и начальник управления развития инфраструктуры электронного правительства МЦР Индира Шаршенова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества в сфере цифровизации между Республикой Корея и Кыргызской Республикой. Корейская сторона затронула вопросы сотрудничества с корейскими компаниями, в частности с "КТ Корпорейшн", которая в целях активизации и продвижения двустороннего сотрудничества открыло в декабре прошлого года представительство в Кыргызской Республике.

Также ЧПП Кореи проинформировал, что в начале апреля 2022 года планируется визит руководства корейской компании КОМСКО и подписание Меморандума о взаимопонимании с МЦР КР. Руководство МЦР проинформировало г-на Ли Вонджэ о работе с КОМСКО в рамках текущего паспортного проекта – компания занимается поставкой бланков еID-карты-паспорта гражданина КР образца 2017 года.

Напомним, проект внедрения биометрических паспортов (еID-карты) реализовалось в тесном сотрудничестве с Агентством по международному сотрудничеству Кореи - KOICA. В начале агентство в виде гранта предоставило 1,9 млн. бланков на бесплатной основе.

Также со стороны МЦР КР озвучена просьба оказать содействие в изучении и реализации некоторых проектов по цифровизации. Стороны отметили важность наращивания человеческого капитала – повышение цифровых навыков и подготовки менеджеров IT-проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415026
Теги:
Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  