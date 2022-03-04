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Мэр Бишкека принял вызов активиста на дебаты

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- Бакыт Басарбек
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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров принял вызов гражданского активиста Атая Бейшенбека на дебаты. Об этом редакции vb.kg сообщил сам активист.

По его словам, столичный градоначальник пригласил его на 14.00 часов.

Напомним, ранее гражданский активист Атай Бейшенбек выразил сомнение, что новый мэр будет защищать интересы города.

"Оказывается, наш мэр является учредителем строительной компании "Нур Строй Монтаж", которая каким-то образом получила во временное пользование участок на территории дома-интерната для престарелых по улице Абая Айни.

В ноябре 2019 года, чтобы получить разрешение за ввод в эксплуатацию 12-этажного жилого дома, расположенного на пересечении улиц Ахунбаева-Кропоткина, представитель ОсОО "Нур Строй Монтаж" дал взятку инспектору Госэкотехинспекции в размере 4 тысяч долларов за ввод в эксплуатацию.

14 февраля 2022 года строительная компания "Нур Строй Монтаж" была оштрафована на 17 тысяч сомов за самовольное строительство подъездных путей на улице Абая, 93.

То есть горожане возмущаются, что город разрушается, все ждут, когда же появится человек, который остановит строительный беспредел и приведет в порядок столицу. А тут мэром становится человек, который, собственно, сам участвует во всем этом хаосе.

Поэтому хочется, глядя в глаза новому мэру, спросить: "А вы точно будете служить городу?" – заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/415028
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, активисты, мэр
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