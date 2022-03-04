"Только вперед". Репортаж с матча по хоккею сборных Кыргызстана и Ирана

Вчера в спорткомплексе "Бишкек-арена" (бывший Городской каток) стартовал чемпионат мира по хоккею среди дружин IV дивизиона. За победу борются сборные Ирана, Кувейта, Малайзии, Сингапура и Кыргызстана.

Этого праздника спорта кыргызстанцы ждали давно. Уже давно известно, что хоккей стал одним из самых любимых видов спорта в нашей республике. Ледовые катки под открытм небом сооружаются в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях, в Бишкеке действует два спорткомплекса под крышей для игры в эту канадскую забаву. В Нарыне и Бишкеке открыты детские секции по хоккею, тинейджеры успешно выступают на международных турнирах среди своих сверстников, в январе молодежная сборная Кыргызстана стала обладателем Кубка Евразии, регулярно проводится чемпионат страны среди взрослых команд. Так что хоккей с шайбой в Кыргызстане не только прижился, но и успешно приживается.

Бишкек не случайно стал местом проведения чемпионата мира среди команд IV дивизиона. Международная федерация хоккея также прекрасно осведомлена о том, что, несмотря на финансовые трудности, этот вид спорта в Кыргызстане с каждым годом становится все мощнее и зрелищнее, а потому доверила проведение такого ответственного турнира.

В день открытия состязаний президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа и вручил ему орден "Достук", а вице-президент этой спортивной организации Петр Бржиза получил в подарок от главы нашего государства именные часы.

Церемония открытия чемпионата мира получилась весьма зрелищной. На льду перед зрителями выступили фигуристы, был исполнен танец с национальными флагами стран-участниц чемпионата мира. Ну и, конечно же, звучали торжественные речи. Словом, все выглядело весьма достойно, если бы не один момент. Символическое вбрасывание шайбы должен был сделать президент Кыргызстана Садыр Жапаров, но он, как оказалось, не умеет кататься на коньках. Глава государства с трудом добрался (едва не упав) до центра ледовой площадки и с вымученной улыбкой выполнил просьбу организаторов шоу. Все это выглядело довольно комично и возмутительно. Почему организаторы не спросили у президента, умеет ли он кататься на льду? Разве можно главу государства выставлять на посмешище? Главное, чиновники выходили к микрофону по ковровой дорожке, постеленной на льду, а Садыр Жапаров должен был продемонстрировать умение кататься на коньках! Дела... В нашей стране более 70 процентов кыргызстанцев никогда не обували коньки. Это понятно и объяснимо, в стране мало ледовых площадок. Так почему президент должен был вбрасывать шайбу хоккеистам.

А сборная Кыргызстана выглядела в первом поединке весьма достойно. Наши ледовые рыцари победили команду Ирана со счетом 13:1. Кыргызстанцы превзошли соперников по всем статьям. Они действовали на высоких скоростях, умело играли в пас. После первого периода хозяева турнира вели игру со счетом 4:1, во втором наглухо заперли иранцев на их половине площадки и вколотили еще семь безответных шайб, в третьем периоде не спеша завершили разгром соперника.

Если наша сборная на этом турнире займет первое место, то войдет в третий дивизион мирового хоккея, а там уже соперников-неумех не встретишь. Но президент Федерации хоккея Кыргызстана Анвар Оморканов убежден, что только движение вперед позволит успешно развивать в Кыргызстане этот зрелищный вид спорта.