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Скончался известный германский переводчик давний друг КР Леонард Кошут

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- Назгуль Абдыразакова
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1 марта 2022 года в городе Берлинt в возрасте 99 лет скончался известный германский переводчик, издатель, литератор, давний друг Кыргызстана Леонард Кошут. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

СПРАВКА

Вся творческая жизнь Л.Кошута была связана с советской литературой. С особой теплотой Л.Кошут вспоминал свою работу в издательстве Volk und Welt ("Народ и мир"), где были опубликованы также многие произведения великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в переводе супруги Л.Кошута – Шарлотты Кошут, скончавшейся в 2014 году в возрасте 89 лет. Супруги Кошут переводили произведения известных писателей стран бывшего Советского Союза, в том числе Кыргызстана, на немецкий язык. Благодаря их труду произведения известных писателей России, Казахстана, Кыргызстана и других стран стали известны на немецкой земле.

Шарлотта Кошут перевела произведения Ч.Айтматова, такие как "Ранние журавли", "И дольше века длится день", "Плач перелетной птицы", "Белый пароход", "Плаха" и др. С особой теплотой супруги Кошут вспоминали о своих интересных встречах с Ч.Айтматовым и поездках в Кыргызстан, о дружелюбии и гостеприимстве кыргызского народа. Однажды Ч.Айтматов в ходе одной из таких встреч с семьей Кошут в Кыргызстане говорил: "Нас связывает общее дело, то есть и общая судьба".

В одной из книг Л.Кошут была опубликована беседа с Ч.Айтматовым в краткой форме.


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URL: https://www.vb.kg/415036
Теги:
Германия, соболезнование, Кыргызстан
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