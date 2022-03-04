Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США

Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости.

"Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения "Энергомаш", - сообщил он.

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Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, применяемом на первой ступени ракеты Antares.

Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.

Глава "Роскосмоса" напомнил, что с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180.

Рогозин призвал США теперь летать на "своих метлах".

Он также отметил, что компания переключится на создание спутников двойного назначения.