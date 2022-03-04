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В Бишкеке состоялся XII Съезд судей Кыргызской Республики

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент КР Садыр Жапаров сегодня принял участие в работе XII Съезда судей Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства в своей речи отметил особую важность повышения прозрачности правосудия в судебной системе, укрепления статуса и гарантий независимости судей, оптимизации судебного производства, процессуальных и материальных правовых норм.

Президент Садыр Жапаров, дав оценку проводимой в стране судебно-правовой реформе, определил приоритетные направления деятельности и ключевые задачи перед судейским корпусом. Вместе с тем он особо подчеркнул необходимость активизации работы по цифровизации судебной системы.

Далее за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах глава государства отметил государственными наградами Кыргызской Республики ряд сотрудников судебной системы страны и поздравил с приближающимся профессиональным праздником - Днем работников судебной системы Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/415038
Теги:
президент, судья, Садыр Жапаров
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