Купите любой смартфон Infinix в O!Store и получите крутой подарок!

"Что подарить?" – вы тоже в поисках подарков для самых нежных, прекрасных и родных?

Участвуйте в акции O!Store и получайте гарантированные подарки от Infinix. Смартфоны бренда Infinix – это удачные бюджетные телефоны, которые нравятся кыргызстанцам за передовые технологии, стильный дизайн, яркие цветовые решения и доступность.

При покупке любой модели вам представится возможность вытянуть свой счастливый купон, в котором будет зашифровано наименование вашего подарка.

Вы можете получить:

Телевизор; Смартфон Infinix; Дорожный чемодан; Плед; Фирменную толстовку О!; Наушники; USB-шнур.

Кстати, все смартфоны можно приобрести в рассрочку на выгодных условиях без первого взноса и переплаты.

0705007000, ostore.kg – здесь вы можете уточнить список магазинов, участвующих в акции.

Акция действует с 4 по 31 марта 2022 г. включительно. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки могут быть выданы в течение 10 рабочих дней в зависимости от региона. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР: №16-0062-КР, №16-0063-КР.