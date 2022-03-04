В первом матче Чемпионата мира по хоккею Кыргызстан одержал победу

В Кыргызстане проходит Чемпионат мира по хоккею в IV дивизионе. В него входят пять сборных: Кыргызстан, Иран, Кувейт, Малайзия и Сингапур. Всего их должно было быть шесть, но Филиппины отказались от участия в турнире. 3 марта на городском катке Бишкека в первом матче встречались сборные Кыргызстана и Ирана. Эксперты прогнозировали, что коллектив хозяев окажется сильнее, прогнозы на другие матчи по хоккею тут. И данный прогноз оказался верным. Уже в первом периоде счет стал крупным в пользу местной команды: 4:1. Во втором периоде сборная Кыргызстана забросила шесть безответных шайб, а в последнем в ворота Ирана было забито еще три гола. Общий счет 13:1, и огромные шансы на победу в IV дивизионе. На данный момент благодаря разнице в забитых шайбах после первой встречи Кыргызстан уже возглавил турнирную таблицу.

В случае, если национальная команда Кыргызстана победит в дивизионе, она поднимется в III дивизион, в котором выступала на Чемпионате мира в 2020 году, но заняла последнее место.

Пятого марта сборная Кыргызстана сыграет с командой Малайзии. Седьмого марта состоится встреча со сборной Сингапура, и завершится чемпионат встречей с Кувейтом. Кувейт наиболее грозный соперник, так как остальные сборные дебютанты хоккейных турниров.