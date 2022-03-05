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В зале вылета ОФ ОАО "МАМ" пресечена попытка провоза золота

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками ГКНБ в рамках проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза и вывоза драгоценных металлов контрабандным путем, в зале вылета ОФ ОАО "МАМ" пресечена попытка провоза золота, общим весом 1 килограмм 450 грамм.

2 марта в зале вылета ОФ ОАО "МАМ" у гражданки Узбекистана Р.Ш.Я, 1979 года рождения, вылетавшей рейсом по направлению Ош-Стамбул обнаружены изделия из желтого металла кустарного производства. Согласно пункта 2.1. отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в перечень товаров, при осмотре экспорте или импорте которых установлены количественные ограничения согласно "соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском".

Собранным материалам ГКНБ будет дана юридическая оценка и принята соответствующие меры по существу дела.


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URL: https://www.vb.kg/415052
Теги:
аэропорт, золото, контрабанда, Ош, Узбекистан, Кыргызстан, ГКНБ
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