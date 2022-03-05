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При вымогательстве и получении денежных средств задержан лжесотрудник ГКНБ

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- Айжан Мамбеталиева
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Государственным комитетом с поличным задержан лжесотрудник ГКНБ "Ж.Т.Ш.", вымогавший денежные средства у гражданки "Т.Г.М." в размере 300 тысяч сомов за оказание содействия в вынесении положительного решения судом и прокуратурой Таласской области в отношении ее близкого родственника по материалам уголовного дела.

Так, 4 марта, в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению "Т.Г.М." по статье 209 часть 2 пункт 3 УК КР (Мошенничество), при получении части денежных средств в размере 200 тысяч сомов "Ж.Т.Ш." был задержан с поличным.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/415053
Теги:
вымогательство, мошенничество, суд, Таласская область, ГКНБ
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