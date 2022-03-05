Мэр столицы встретился с делегацией международной федерации хоккея с шайбой

В здании муниципалитета состоялась встреча мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова с делегацией международной федерации хоккея с шайбой во главе с президентом международной федерации хоккея с шайбой Люком Тардифом.

На встрече также приняли участие первым вице-президент международной федерации хоккея с шайбой Петр Бржиза, вице-президент международной федерации хоккея с шайбой Айваз Омурканов, президентом федерации хоккея с шайбой Анвар Омурканов, вице-президент федерации хоккея с шайбой Асель Абдыгулова.

Во время встречи стороны обсудили успешную организацию чемпионата мира 4 дивизиона в городе Бишкек. Затронуты и вопросы дальнейшего сотрудничества по развитию хоккея с шайбой среди подрастающего поколения и бишкекчан, повышению квалификации тренерско-преподавательского состава, обмена опытом с тренерами Международной федерации хоккея и федерации хоккея.

Со 2 по 8 марта впервые в истории спорта Кыргызстана проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой IV дивизиона среди стран: Сингапур, Малайзия, Кувейт, Иран и Кыргызстан.

Мероприятие стало возможным после ряда переговоров на первом собрании Совета Международной Федерации Хоккея (ИИХФ). Президенту федерации хоккея КР Анвару Оморканову удалось получить право проведения собрания исполнительного комитета Международной федерации хоккея именно в Бишкеке, в период проведения Чемпионата Мира Дивизион IV.