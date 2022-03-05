Погода
$ 96.62 - 98.50
€ 106.12 - 109.12

Мэр столицы встретился с делегацией международной федерации хоккея с шайбой

155  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В здании муниципалитета состоялась встреча мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова с делегацией международной федерации хоккея с шайбой во главе с президентом международной федерации хоккея с шайбой Люком Тардифом.

На встрече также приняли участие первым вице-президент международной федерации хоккея с шайбой Петр Бржиза, вице-президент международной федерации хоккея с шайбой Айваз Омурканов, президентом федерации хоккея с шайбой Анвар Омурканов, вице-президент федерации хоккея с шайбой Асель Абдыгулова.

Во время встречи стороны обсудили успешную организацию чемпионата мира 4 дивизиона в городе Бишкек. Затронуты и вопросы дальнейшего сотрудничества по развитию хоккея с шайбой среди подрастающего поколения и бишкекчан, повышению квалификации тренерско-преподавательского состава, обмена опытом с тренерами Международной федерации хоккея и федерации хоккея.

Со 2 по 8 марта впервые в истории спорта Кыргызстана проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой IV дивизиона среди стран: Сингапур, Малайзия, Кувейт, Иран и Кыргызстан.

Мероприятие стало возможным после ряда переговоров на первом собрании Совета Международной Федерации Хоккея (ИИХФ). Президенту федерации хоккея КР Анвару Оморканову удалось получить право проведения собрания исполнительного комитета Международной федерации хоккея именно в Бишкеке, в период проведения Чемпионата Мира Дивизион IV.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415054
Теги:
мэрия, хоккей, чемпионат, чемпионат мира, Кыргызстан, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  