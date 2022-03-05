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Подписан акт приема-передачи проекта по развитию дорожной сети Бишкека

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- Айжан Мамбеталиева
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В Министерстве экономики и коммерции прошла трехсторонняя встреча с участием министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, посла КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова. В рамках данной встречи состоялась церемония подписания акта приема-передачи по первой фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети Бишкека". От кыргызской стороны данный документ подписал мэр Бишкека, от китайской стороны– посол КНР. В рамках проекта в столице реконструированы и реабилитированы 49 улиц и построено шесть мостов и один путепровод.

Посол КНР сообщила об успешном завершении первой фазы проекта и отметила важность в укреплении и достижении плодотворных результатов.

В свою очередь, кыргызская сторона выразила благодарность правительству Китайской Народной Республике и госпоже Ду Дэвэнь за огромный вклад в улучшение инфраструктуры столицы.

Проект будет реализован в трех фазах. В настоящее время реализуется вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек".

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества, в частности, вопросы по реализации других грантовых проектов в Кыргызстане, инвестиционному климату и налаживанию авиасообщения.

По итогам встречи, стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/415055
Теги:
дороги, Китай, Бишкек, Кыргызстан, проект
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