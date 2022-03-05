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Мэр столицы ознакомился с деятельностью МП "Тазалык"

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров совершил ознакомительный выезд в муниципальное предприятие "Тазалык".

Совместно с коллективом городской службы обсудили текущие вопросы: материально-техническое оснащение, создание безопасных условий для сотрудников.

Мэр столицы поставил задачу перед сотрудниками усилить санитарную очистку города, активизировать информационно-разъяснительную работу среди горожан по своевременной оплате за вывоз бытового мусора.

В завершение встречи Эмилбек Абдыкадыров поздравил коллектив с Днем Ак калпака, пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/415057
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, мэр
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