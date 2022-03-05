Мэр столицы ознакомился с деятельностью МП "Тазалык"

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров совершил ознакомительный выезд в муниципальное предприятие "Тазалык".

Совместно с коллективом городской службы обсудили текущие вопросы: материально-техническое оснащение, создание безопасных условий для сотрудников.

Мэр столицы поставил задачу перед сотрудниками усилить санитарную очистку города, активизировать информационно-разъяснительную работу среди горожан по своевременной оплате за вывоз бытового мусора.

В завершение встречи Эмилбек Абдыкадыров поздравил коллектив с Днем Ак калпака, пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия.