Председатель Верховного суда поздравил коллег с профессиональным праздником

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков поздравил коллег с Днем работника судебной системы.

"Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником - Днем работника судебной системы. Конституция Кыргызской Республики гласит, что права и свободы человека определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов и их должностных лиц. Поэтому права и свободы человека должны быть защищены законом и судом как высшие ценности нашей страны. Добиться эффективной их защиты мы сможем только в том случае, если создадим независимую, компетентную и, главное, справедливую судебную систему. Сегодня наш народ ждет реальных реформ в судебной системе. Нам необходимо как можно скорее претворить в жизнь вносимые изменения и повысить уровень доверия общества к судебной системе", - сказал он.

Он также отметил, что последнее время больше внимания уделяется независимости судебной ветви власти в целом, то есть институциональной структуре судебной системы, считаю, что больше внимания следует уделять независимости судей, потому что отправление правосудие возложено на судей, носителей судебной власти.

Поэтому большое значение имеет реальная реализация независимости судей. Необходимые механизмы для этого должны быть разработаны и включены в соответствующие нормативно-правовые акты. Верховный суд в рамках своего права законодательной инициативы разработает необходимые проекты нормативно правовых актов и внесет их в парламент.

"Уважаемые коллеги, в большинстве случаев суд принимает решения, от которых зависит судьба человека. Поэтому от работников судебной системы требуется ответственность, профессионализм и высоконравственность. Призываю вас выполнять свои должностные обязанности по отправлению правосудия добросовестно и профессионально. Желаю вам успехов в вашей сложной, ответственной и в то же время почетной работе успехов!", - заключил Замирбек Базарбеков.