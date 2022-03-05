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Мэр столицы поставил ряд задач перед городскими службами

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров провел планерку с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета.

В ходе совещания обсуждены проект бюджета города Бишкек на 2022 год и подготовка к предстоящему поливному сезону.

Эмилбек Абдыкадыров поставил ряд задач перед руководителями городских служб:

  1. МП "Бишкекзеленхоз" при посадке зеленых насаждений предусмотреть систему полива;
  2. Главам районов совместно с МП "Бишкекзеленхоз" необходимо подготовить график полива зелёных насаждений;
  3. Вице-мэрам столицы Максатбеку Сазыкулову и Нурлану Шаршеналиеву внести предложения по улучшению эстетического облика. В частности, проработать вопрос подземного размещения электросетей;
  4. Первому вице-мэру столицы Мирлану Байгончокову совместно с доходообразующими службами усилить работу по исполнению доходной части городского бюджета;
  5. Центру цифровых технологий подготовить предложения по цифровизации мэрии г. Бишкек;
  6. Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием поручено не допускать образования строительного мусора на площадках, где возводят строения.

В столичном муниципалитете отмечают, что рабочие планерки градоначальника проходят каждую субботу.


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URL: https://www.vb.kg/415065
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
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