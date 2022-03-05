Мэр столицы поставил ряд задач перед городскими службами

Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров провел планерку с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета.

В ходе совещания обсуждены проект бюджета города Бишкек на 2022 год и подготовка к предстоящему поливному сезону.

Эмилбек Абдыкадыров поставил ряд задач перед руководителями городских служб:

МП "Бишкекзеленхоз" при посадке зеленых насаждений предусмотреть систему полива; Главам районов совместно с МП "Бишкекзеленхоз" необходимо подготовить график полива зелёных насаждений; Вице-мэрам столицы Максатбеку Сазыкулову и Нурлану Шаршеналиеву внести предложения по улучшению эстетического облика. В частности, проработать вопрос подземного размещения электросетей; Первому вице-мэру столицы Мирлану Байгончокову совместно с доходообразующими службами усилить работу по исполнению доходной части городского бюджета; Центру цифровых технологий подготовить предложения по цифровизации мэрии г. Бишкек; Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием поручено не допускать образования строительного мусора на площадках, где возводят строения.

В столичном муниципалитете отмечают, что рабочие планерки градоначальника проходят каждую субботу.