Мэр столицы поставил ряд задач перед городскими службами

Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров провел планерку с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета.
В ходе совещания обсуждены проект бюджета города Бишкек на 2022 год и подготовка к предстоящему поливному сезону.
Эмилбек Абдыкадыров поставил ряд задач перед руководителями городских служб:
- МП "Бишкекзеленхоз" при посадке зеленых насаждений предусмотреть систему полива;
- Главам районов совместно с МП "Бишкекзеленхоз" необходимо подготовить график полива зелёных насаждений;
- Вице-мэрам столицы Максатбеку Сазыкулову и Нурлану Шаршеналиеву внести предложения по улучшению эстетического облика. В частности, проработать вопрос подземного размещения электросетей;
- Первому вице-мэру столицы Мирлану Байгончокову совместно с доходообразующими службами усилить работу по исполнению доходной части городского бюджета;
- Центру цифровых технологий подготовить предложения по цифровизации мэрии г. Бишкек;
- Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием поручено не допускать образования строительного мусора на площадках, где возводят строения.
В столичном муниципалитете отмечают, что рабочие планерки градоначальника проходят каждую субботу.