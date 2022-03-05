Конор Макгрегор собрался приобрести футбольный клуб "Челси"

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал, сколько готов отдать за лондонский футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает Ren.tv

"Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов", – заявил Макгрегор в своем аккаунте в Twitter.

Ранее он заявил о заинтересованности в покупке клуба у российского олигарха Романа Абрамовича, который решил его продать.

На данный момент владельцем клуба все еще является Роман Абрамович, который купил "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. Клуб пять раз становился чемпионом Английcкой премьер-лиги, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз получал Кубок Англии и три раза – Кубок английcкой лиги. В феврале "Челси" победил в клубном чемпионате мира.

27 февраля Абрамович сообщил о том, что покидает клуб, после чего передал управление попечителям благотворительного фонда британской команды.