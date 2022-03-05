Погода
$ 96.62 - 98.50
€ 106.12 - 109.12

Конор Макгрегор собрался приобрести футбольный клуб "Челси"

115  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал, сколько готов отдать за лондонский футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает Ren.tv

"Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов", – заявил Макгрегор в своем аккаунте в Twitter.

Ранее он заявил о заинтересованности в покупке клуба у российского олигарха Романа Абрамовича, который решил его продать.

На данный момент владельцем клуба все еще является Роман Абрамович, который купил "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. Клуб пять раз становился чемпионом Английcкой премьер-лиги, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз получал Кубок Англии и три раза – Кубок английcкой лиги. В феврале "Челси" победил в клубном чемпионате мира.

27 февраля Абрамович сообщил о том, что покидает клуб, после чего передал управление попечителям благотворительного фонда британской команды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415067
Теги:
спорт, футбол, Конор Макгрегор, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  