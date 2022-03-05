В общегородском субботнике приняли участие более 13 тысяч горожан

Сегодня, 5 марта, в Бишкеке прошел общегородской субботник. В уборке города приняли участие 13 тысяч 477 горожан и 713 организаций.

Городские службы привлекли 28 единиц спецтехники, чтобы убрать образовавшийся после субботника мусор.

За всеми участниками субботника были закреплены определенные участки, которые они и привели в порядок.

Кроме того, по поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова помимо уборки, горожане уделили время посадке деревьев, только за сегодня высажено 427 хвойных насаждений.