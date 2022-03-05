Погода
$ 96.62 - 98.50
€ 106.12 - 109.12

В общегородском субботнике приняли участие более 13 тысяч горожан

79  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 5 марта, в Бишкеке прошел общегородской субботник. В уборке города приняли участие 13 тысяч 477 горожан и 713 организаций.

Городские службы привлекли 28 единиц спецтехники, чтобы убрать образовавшийся после субботника мусор.

За всеми участниками субботника были закреплены определенные участки, которые они и привели в порядок.

Кроме того, по поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова помимо уборки, горожане уделили время посадке деревьев, только за сегодня высажено 427 хвойных насаждений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415068
Теги:
мэрия, субботник, Бишкек, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  