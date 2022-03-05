Минтруда намерено расширить доступ женщин к рабочим профессиям

В рамках месячника социальной справедливости в Бишкеке состоялся круглый стол посвященный вопросам расширения доступа женщин к рабочим профессиям.

Сегодня, 5 марта, в рамках встречи участники обсудили стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года и национальный план на 2022-2024 годы.

Так в Кыргызстане продвижение гендерных вопросов осуществляется через принятие национальных программ. Принятая в 2012 году Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2020 года завершилась.

Межведомственной рабочей группой в составе представителей государственных органов, международного и неправительственного сектора, разработан проект стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года и национальный план на 2022-2024 годы.

В марте текущего года проект будет внесен на рассмотрение кабинета министров.

На фоне борьбы за гендерное равенство, в Кыргызстане существует ряд действующих правовых норм, которые ограничивают участие женской рабочей силы на определенных видах работ.

Так, 24 марта 2000 года было принято постановление правительства, которым утвержден перечень включающий более 400 профессий, должностей и работ, ограничивающих применение женского труда. Перечень работ был принят в 2000 году и по прошествии 22-х лет, в связи с произошедшими социально-экономическими изменениями в стране, а также с внедрением новых технологий, определенные виды работ вышли из состава работ относящимся с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда и следовательно потеряло свою актуальность.

В связи с этим, подготовлен соответствующий проект нормативного правового акта об отмене перечня списка работ, на которых запрещается применение женского труда.

Также, в рамках встречи, будут обсуждаться последствия и способы защиты от насилия и домогательств в сфере труда.

26 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 февраля Всемирным днем социальной справедливости, который начиная с 2009 года отмечается ежегодно. Этот день призван повысить информированность и содействовать обеспечению социальной справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу признака пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности.

Впервые с инициативой учредить Всемирный день социальной справедливости выступило Правительство Кыргызской Республики на 62 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году.

Международная организация труда 10 июня 2008 года единогласно приняла "Декларацию МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации". Приняв этот документ, представители правительств и организаций работодателей и работников 182 государств-членов МОТ (в том числе Кыргызская Республика), институционализировали концепцию и программу достойного труда, определяющую достойный труд как полную и производительную занятость в условиях свободы, справедливости, безопасности и уважения достоинства трудящегося человека, при соблюдении повсеместно признанных трудовых норм и принципов социального диалога и расширение мер социальной защиты.

В 2022 году, Всемирный день социальной справедливости посвящен теме "Достижение социальной справедливости посредством официальной занятости".

Более 60 процентов работающего населения мира, то есть 2 миллиарда женщин, мужчин и молодежи, зарабатывают средства к существованию в неформальном секторе экономики. Пандемия COVID-19 привлекла внимание к уязвимости работников неформального сектора экономики. Такие работники, лишенные какой-либо социальной защиты или льгот, связанных с трудоустройством, в два раза чаще оказываются в бедности по сравнению с работниками формального сектора.

Кыргызстан, согласно постановлению правительства от 19 февраля 2010 года, ежегодно, с 20 февраля по 20 марта проводит месячник социальной справедливости.