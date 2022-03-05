В столице отметили День Ак калпака

В столичном парке "Ынтымак-2" прошло мероприятие, посвященное Дню национального головного убора- Ак калпака.

Мероприятие открыли мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

Гости праздника стали свидетелями шествия в национальных головных уборах и костюмах, флешмоба и выставок рисунков соответствующей тематики фестиваля традиционной одежды, а также праздничного концерта.

Цель мероприятия - сохранение и популяризация национальных костюмов, поддержка национальных традиций и приобщение народа к кыргызской культуре.

Калпак – один из самых священных кыргызских предметов одежды, сокровищница кыргызского национального искусства.