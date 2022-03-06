Пес-донор, спасший десятки других собак, ушел на пенсию

В Великобритании сдавший десять литров крови для помощи другим животным английский спрингер-спаниель ушел на пенсию. Об этом сообщает People.

Девятилетний Арни стал донором в 2015 году. Его 36-летняя хозяйка Рейчел Макфарлейн узнала, что клиники нуждаются в животных-донорах, когда ее питомцу было три года. Арни спас более 80 собак. После каждой сдачи крови спаниель получал пакет с лакомствами, а когда он вышел на пенсию, ему вручили целую корзину с угощениями и игрушками.

Рейчел Макфарлейн объяснила, что ее удивило количество зверей, которые нуждаются в переливании, и поэтому она призывает всех владельцев собак крупных пород рассмотреть возможность периодически сдавать кровь для спасения попавших в беду животных.

Она также сказала, что многие не задумываются об этом до тех пор, пока их питомец не окажется в подобной ситуации, когда ему будет нужна донорская кровь.