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Пес-донор, спасший десятки других собак, ушел на пенсию

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- Айжан Мамбеталиева
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В Великобритании сдавший десять литров крови для помощи другим животным английский спрингер-спаниель ушел на пенсию. Об этом сообщает People.

Девятилетний Арни стал донором в 2015 году. Его 36-летняя хозяйка Рейчел Макфарлейн узнала, что клиники нуждаются в животных-донорах, когда ее питомцу было три года. Арни спас более 80 собак. После каждой сдачи крови спаниель получал пакет с лакомствами, а когда он вышел на пенсию, ему вручили целую корзину с угощениями и игрушками.

Рейчел Макфарлейн объяснила, что ее удивило количество зверей, которые нуждаются в переливании, и поэтому она призывает всех владельцев собак крупных пород рассмотреть возможность периодически сдавать кровь для спасения попавших в беду животных.

Она также сказала, что многие не задумываются об этом до тех пор, пока их питомец не окажется в подобной ситуации, когда ему будет нужна донорская кровь.


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URL: https://www.vb.kg/415074
Теги:
Великобритания, собаки, новости мира
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