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В Бишкеке прошел концерт российской группы "Бис-Квит"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызской национальной филармонии прошел концерт российской группы "Бис-Квит", посвященный Международному женскому дню.

Коллектив в составе шести музыкантов исполнил произведения классической музыки, музыку из отечественных и зарубежных фильмов, популярные песни 70-х, 80-х, 90-х и наших дней. Специально для бишкекчан исполнители сыграли несколько произведений кыргызских композиторов. В концерте также приняли участие Заира Раимбекова и Игорь Воронцов.

Перед началом концерта руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов поздравил женщин Кыргызстана с праздником 8 Марта.

Группа "Бис-Квит" – обладатель звания "Посол русской культуры". Исполнители создали свой аутентичный стиль, объединяющий элементы джаза и русской народной музыки.

Гастроли коллектива организованы Министерством культуры России совместно с Россотрудничеством в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана. Ранее музыканты с успехом выступили в Караколе.


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URL: https://www.vb.kg/415075
Теги:
концерт, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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