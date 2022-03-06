Руслан Казакбаев дел встретился с главой духовного управления мусульман РФ

В рамках официального визита в Россию министр иностранных дел Руслан Казакбаев посетил Московскую Соборную мечеть, где состоялась встреча с председателем Духовного управления мусульман России, главой Совета муфтиев России Шейхом Равилем Гайнутдином.

Равиль Гайнутдин тепло приветствовал кыргызскую делегацию во главе с Министром иностранных дел и пожелал успешного проведения визита.

Руслан Казакбаев выразил признательность Равилю Гайнутдину за теплые слова и отметил, что муфтий России является не только лидером мусульман РФ, но и пользуется искренним и заслуженным уважением всех мусульман Кыргызстана.

Во время беседы обсуждены вопросы, касающиеся государственной политики в религиозной сфере, в том числе возможности решения актуальных проблем духовного развития современного общества, в особенности подрастающего поколения.

Стороны отметили, что государственная политика в религиозной сфере несомненно должна отвечать современным вызовам национальной и региональной безопасности.

В данном ключе выразили обоюдное мнение, что общим достоянием кыргызской и российской нации является многообразие национального состава и религиозной принадлежности населения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия и традиции. Все это предопределяет общую ответственность за мир, согласие и благополучие в обществе.

В контексте развития событий в Украине, муфтий Равиль Гайнутдин отметил, что ДУМ России призвал всех мусульман от Калининградской области до Хабаровска молиться в мечетях за достижение мира и за упокой душ безвинно погибающих мирных граждан.

Встреча явилась продолжением сложившихся традиций и подтверждает конструктивное взаимодействие просветительских организаций с властями в решении задач упрочения стабильности, согласия в обществе и духовного развития.