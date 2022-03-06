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Руслан Казакбаев обсудили новые форматы безопасности с Дмитрием Козаком

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- Светлана Лаптева
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В рамках официального визита министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева в Россию, вчера, 5 марта, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией, состоялась его встреча с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога, поступательный характер кыргызско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. Подчеркнули важность наращивания торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в области укрепления стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе.

Министр Руслан Казакбаев, придавая важность вопросам обеспечения устойчивой безопасности и стабильности в мире, подчеркнул, что Кыргызстан разделяет озабоченности в сфере безопасности и необходимости обеспечения гарантий безопасности для всех стран.

Обсуждая ситуацию вокруг Украины, министр Руслан Казакбаев, исходя из необходимости разрешения любого конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнул особую важность скорейшего достижения сторонами взаимоприемлемых решений для установления мира, недопущения дальнейших жертв, прежде всего среди мирного населения, а также перерастания ситуации в глобальное противостояние стран и народов. Отметил важность поиска любых возможностей для урегулирования конфликта, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие перестали работать.


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URL: https://www.vb.kg/415079
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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