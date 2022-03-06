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В Оше стартовал первый тур Чемпионата Кыргызстана по футболу

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- Бакыт Стамов
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В Оше стартовал первый тур Чемпионата Кыргызстана по футболу. На центральном стадионе встречались Ошский ФК "Алай" и ФК "Нур-Баткен".

В мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, которая от имени мэра города Ош Алмаза Мамбетова, поздравила всех горожан и болельщиков с началом нового футбольного сезона, отметив важную объединяющую роль этого вида спорта для общественности.

В этом году в чемпионате будут участвовать десять команд. Первый тур запланирован на 5 и 6 марта.

По итогам матча Ошский ФК "Алай" уступил со счетом 3:1.


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URL: https://www.vb.kg/415087
Теги:
Ош, Ошская область, спорт, футбол, чемпионат, Кыргызстан
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