МИД предлагает открыть миграционные центры в Бишкеке и Оше

В рамках официального визита Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева в Россию состоялась встреча директора Департамента консульской службы МИД Кыргызстана Алмаза Имангазиева с руководством Многофункционального миграционного центра "Сахарово" (ММЦ).

В ходе встречи Алмаз Имангазиев ознакомился с процедурой прохождения медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранными гражданами. Обратился с просьбой создать благоприятные условия для прохождения необходимых процедур гражданами государств-членов ЕЭАС.

Обсужден вопрос учреждения в Бишкеке и Оше российских миграционных центров, предположительно до лета 2022 года.

Руководство ММЦ выразило готовность рассмотреть возможность повышения пропускной способности в Секторе "М", где проводится медицинское освидетельствование.

При этом отмечено, что для граждан стран-участниц ЕЭАС, в том числе Кыргызстана, предусмотрен отдельный вход "2А".

По итогам встречи стороны договорились проводить совместную информационно-разъяснительную работу с населением, продолжить консультации по открытию в Кыргызстане миграционного центра.

Гражданам Кыргызстана рекомендуется посещать ММЦ в период с 13 часов 30 минут до 17 часов.