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МИД предлагает открыть миграционные центры в Бишкеке и Оше

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках официального визита Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева в Россию состоялась встреча директора Департамента консульской службы МИД Кыргызстана Алмаза Имангазиева с руководством Многофункционального миграционного центра "Сахарово" (ММЦ).

В ходе встречи Алмаз Имангазиев ознакомился с процедурой прохождения медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранными гражданами. Обратился с просьбой создать благоприятные условия для прохождения необходимых процедур гражданами государств-членов ЕЭАС.

Обсужден вопрос учреждения в Бишкеке и Оше российских миграционных центров, предположительно до лета 2022 года.

Руководство ММЦ выразило готовность рассмотреть возможность повышения пропускной способности в Секторе "М", где проводится медицинское освидетельствование.

При этом отмечено, что для граждан стран-участниц ЕЭАС, в том числе Кыргызстана, предусмотрен отдельный вход "2А".

По итогам встречи стороны договорились проводить совместную информационно-разъяснительную работу с населением, продолжить консультации по открытию в Кыргызстане миграционного центра.

Гражданам Кыргызстана рекомендуется посещать ММЦ в период с 13 часов 30 минут до 17 часов.


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URL: https://www.vb.kg/415088
Теги:
Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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