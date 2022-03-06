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Актеры Уилл Смит и Майкл Б.Джордан сыграют в сиквеле фильма "Я - легенда"

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- Жан Алиев
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Актеры Уилл Смит и Майкл Б. Джордан сыграют главные роли в сиквеле фильма " Я - легенда ", передает Deadline.

Отмечается, что оскароносный писатель Акива Голдсман, который адаптировал роман Ричарда Мэтисона 1954 года "Я - легенда" для оригинального фильма 2007 года, готов написать продолжение.

Голдсман вместе с актером, звездой фильма "Черная пантера" Майклом Б. Джорданом будет продюсировать картину.

Продолжение блокбастера подтвердил и сам Уилл Смит, опубликовав на своей странице в Instagram кадр из фильма "Я – легенда", отметив в публикации коллегу - Майкла Б. Джордана.


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URL: https://www.vb.kg/415089
Теги:
кино, новости мира
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