Актеры Уилл Смит и Майкл Б.Джордан сыграют в сиквеле фильма "Я - легенда"

Актеры Уилл Смит и Майкл Б. Джордан сыграют главные роли в сиквеле фильма " Я - легенда ", передает Deadline.

Отмечается, что оскароносный писатель Акива Голдсман, который адаптировал роман Ричарда Мэтисона 1954 года "Я - легенда" для оригинального фильма 2007 года, готов написать продолжение.

Голдсман вместе с актером, звездой фильма "Черная пантера" Майклом Б. Джорданом будет продюсировать картину.

Продолжение блокбастера подтвердил и сам Уилл Смит, опубликовав на своей странице в Instagram кадр из фильма "Я – легенда", отметив в публикации коллегу - Майкла Б. Джордана.