Ученые подсчитали ежедневное количество шагов для долгой жизни

Ученые из Массачусетского университета в США назвали необходимое количество километров, которое следует проходить ежедневно для продления жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet Public Health.

Специалисты проанализировали данные 50 тысяч человек в возрасте от 18 лет из разных стран. Участников разделили на четыре группы: в первую вошли те, кто совершал за день 3,5 тысячи шагов, во вторую - 5,8 тысячи, в третью - 7,8 тысячи, а в четвертую - 10,9 тысячи шагов. Специалисты выявили, что в трех наиболее активных группах риск смерти снижался на 40-53 процента по сравнению с группой с небольшим уровнем активности.

Кроме того, для людей старше 60 лет риск смерти не становился менее вероятным при 6-8 тысячах шагов в день. Это означает, что большое количество физических занятий не давало им преимущества. У респондентов младше 60 лет этот порог находился на уровне 8-10 тысяч шагов в день.