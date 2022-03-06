Погода
$ 97.55 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

Ученые подсчитали ежедневное количество шагов для долгой жизни

216  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые из Массачусетского университета в США назвали необходимое количество километров, которое следует проходить ежедневно для продления жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet Public Health.

Специалисты проанализировали данные 50 тысяч человек в возрасте от 18 лет из разных стран. Участников разделили на четыре группы: в первую вошли те, кто совершал за день 3,5 тысячи шагов, во вторую - 5,8 тысячи, в третью - 7,8 тысячи, а в четвертую - 10,9 тысячи шагов. Специалисты выявили, что в трех наиболее активных группах риск смерти снижался на 40-53 процента по сравнению с группой с небольшим уровнем активности.

Кроме того, для людей старше 60 лет риск смерти не становился менее вероятным при 6-8 тысячах шагов в день. Это означает, что большое количество физических занятий не давало им преимущества. У респондентов младше 60 лет этот порог находился на уровне 8-10 тысяч шагов в день.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415104
Теги:
наука, США, здоровье, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  