В Джалал-Абаде с большим размахом отпраздновали "Широкую Масленицу".

Помощь в проведении праздника оказало Генеральное консульства России в Оше и Международный университет им. К. Токтомоматова.

Организаторами традиционного празднования выступили Ассоциация Славянская диаспора по Джалал-Абадской области и Международный университет им. К.Токтомоматова .

Мероприятие началось с ярмарки где была представлена русская традиционная славянская кухня. Неизменным элементом стола являлись блины. Каждый гость мог отведать разнообразие блюд.

Выступления артистов во время концертной программы - зажигательные русские народные песни и пляски, и целые фольклорные постановки в ярко красочных костюмах радовали душу и заставляли плясать и петь.

А конкурсы, соревнования, в том числе "Перетягивание каната" сделали праздник более динамичным и интерактивным.

Сжигание чучела - олицетворение самой "Масленицы" - как считается издревле - свидетельствует о наступлении весны.