Погода
$ 97.55 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

В Джалал-Абаде с большим размахом отпраздновали "Широкую Масленицу".

170  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Помощь в проведении праздника оказало Генеральное консульства России в Оше и Международный университет им. К. Токтомоматова.

Организаторами традиционного празднования выступили Ассоциация Славянская диаспора по Джалал-Абадской области и Международный университет им. К.Токтомоматова .

Мероприятие началось с ярмарки где была представлена русская традиционная славянская кухня. Неизменным элементом стола являлись блины. Каждый гость мог отведать разнообразие блюд.

Выступления артистов во время концертной программы - зажигательные русские народные песни и пляски, и целые фольклорные постановки в ярко красочных костюмах радовали душу и заставляли плясать и петь.

А конкурсы, соревнования, в том числе "Перетягивание каната" сделали праздник более динамичным и интерактивным.

Сжигание чучела - олицетворение самой "Масленицы" - как считается издревле - свидетельствует о наступлении весны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415105
Теги:
Джалал-Абадская область, праздник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  