Анализируйте происходящее. Гороскоп с 7 по 13 марта

Луна будет расти в течение всей недели, Венера и Марс по-прежнему в соединении, но после долгого пребывания в Козероге Венера уже находится в Водолее вместе с Марсом, что повлияет на проявление эмоций и динамику действий.

Овен – восстанавливайте силы и здоровье. С каждым днём общение будет всё больше, ритм жизни начнёт ускоряться, и в будущем возможностей для отдых окажется немного. Пока вас не будут торопить с действиями, можно ещё раз не спеша обдумать произошедшее, взвесить все за и против смелых поступков и спустя время переходить от размышлений к действиям. Без лишней суеты удастся верно распорядиться финансами, избежав потерь.

Телец – появится выход на влиятельных людей, способных посодействовать в решении важного вопроса, в том числе и с получением нужных документов. Праздник будет хорошим поводом для начала судьбоносного разговора. В целом общение станет больше. Возобновятся контакты с некоторыми коллегами, что пойдёт на пользу делам. Оживление внесут предложения друзей и сослуживцев, связанные не только с работой, но и различными корпоративами.

Близнецы – атмосфера, царящая вокруг вас, станет более привычной. Вы вновь окажется в информационном потоке и гуще событий, чувствуя себя как рыба в воде. Новости издалека сложно назвать однозначно хорошими или плохими, но они будут побуждать к действиям, которые окажутся созидательными. Вероятны поездки, получение многочисленных праздничных сообщений, которые позволят возродить дружбу, а возможно, и закружиться в новом романе.

Рак – при решении финансовых вопросов прислушайтесь к своей интуиции, проанализируйте успешные действия людей из вашего окружения, и вы сможете оказаться в выигрыше. Пропустив удачный момент для покупок или сбережений, вы можете в скором времени столкнуться с неожиданными препятствиями. А праздничное время пройдёт в уютной атмосфере заботы и душевного общения, что вернёт в отношения гармонию.

Лев – положитесь на выбор домочадцев и деловых партнёров. Вначале их идеи покажутся вам сумасбродными, но не спешите с отказом. Оригинальность подхода к организации праздника приятно вас удивит, а креативность деловых партнёров позволит в обстановке нестабильности и трансформаций найти путь, ведущий к развитию. Подходящее время для старта новых совместных проектов, обсуждения корректировок в уже имеющемся сотрудничестве.

Дева – пока в делах не наступил застой, занимайтесь оформлением срочных документов, берите в осаду руководство, дабы получить от него решение по важным вопросам. Пока Фортуна на вашей стороне, у вас есть хорошая возможность пополнить казну и стартовать с проектами, которые будут кормить в сложные времена. Выгоду принесут инвестиции, а также покупки. Праздничные мероприятия мимо вас не пройдут, хотя и придётся их совмещать с работой.

Весы – вы полны различных идей и планов, но не решаетесь их озвучить. Не робейте и признавайтесь в чувствах, знакомьтесь, устраивайте поездки. Вторая половинка отметит ваш романтично-весенний настрой и поддержит предложенный вариант досуга. Решительность не повредит учёбе и делам. Продвигая свой вариант, вы окажетесь правы и заслужите успех. Выгодными окажутся покупки и прочие финансовые вложения.

Скорпион – появится больше возможностей для общения с домочадцами и близкими людьми. Постарайтесь использовать это время для устранения причин недопонимая и разногласий, устроив по-настоящему семейный праздник. Подходящее время для совершения покупок, а также изменений в собственном бизнесе, дабы адаптировать его к новым условиям. Уже в середине марта выстроить диалог и решить спорные моменты окажется сложной задачей.

Стрелец – совместить развлечения и дела, а также учёбу будет подвластно только вам. Хорошо чувствуя людей, вам не придётся тратить много времени на убеждения. Весомые аргументы убедят партнёров сотрудничать с вами, а любимого человека следовать за вами и не спорить. Домашние хлопоты также пока будут занимать много времени, но вы без особых усилий с ними справитесь.

Козерог – ещё возможны поездки и дружеское общение, особенно в праздничное время, но более значимые события начнут разворачиваться на работе. Анализируйте происходящее, дабы не упустить судьбоносный момент, когда решение ещё способно положительно повлиять на вашу карьеру и финансовое положение. Возможна смена условий работы либо создание дополнительных источников доходов.

Водолей – будет найден уникальный путь развития, который поможет не только вернуть утраченные позиции, но достичь неожиданного успеха. Ваш новый имидж будет непривычен, но притягателен, а потому и в любви, и в делах вас ожидают новые победы. Доходы продолжат возрастать, но финансовые потоки лучше всего направить на преобразования в доме, ремонт, строительство, приобретение недвижимости или обновление гардероба.

Рыбы – наблюдайте за происходящим, делайте выводы, решая вопросы по мере их поступления. Проявляя излишнюю инициативу и активность, в том числе в социальных сетях, вы можете привлечь к себе нездоровое внимание. Выбирая подходящее время, вы встретитесь с нужными людьми, решите без лишнего шума важные вопросы, в том числе и финансовые. Поддержка надёжных друзей и любимого человека существенно облегчит решение многих вопросов.

Астролог Андрей Рязанцев