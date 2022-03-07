Власти Узбекистана приняли ряд мер для поддержки своих мигрантов в РФ

Власти Узбекистана на фоне сложной экономической ситуации в России приняли ряд мер для поддержки трудовых мигрантов. Напомним, по разным подсчетам в РФ находится от двух до трех миллионов узбекистанцев, на которых серьезно отразится падение курса рубля.
Новые меры поддержки утверждены постановлением президента "О дополнительных мерах поддержки граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом и членов их семей".
В рамках документа с 1 мая 2022 года ежегодно на основании письменного представления помощников хокимов мигрантам и их семьям будет оказываться следующая помощь:
Кроме того, с 1 марта 2022 года мигрантам, выезжающим за границу на работу в порядке организованной трудовой миграции и включенным в одну из "тетрадей", будут предоставляться микрозаймы на сумму до 10 миллионов сумов, сроком на один год.
До 1 января 2023 года будут выплачиваться следующие виды компенсаций:
Еще один важный момент – с 1 июня 2022 года в регионах России, Турции и Казахстана (всего 12), будет введен институт представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений. За каждым из этих направлений будет закреплено не менее двух представителей.
Источник: podrobno.uz