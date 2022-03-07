Власти Узбекистана приняли ряд мер для поддержки своих мигрантов в РФ

Власти Узбекистана на фоне сложной экономической ситуации в России приняли ряд мер для поддержки трудовых мигрантов. Напомним, по разным подсчетам в РФ находится от двух до трех миллионов узбекистанцев, на которых серьезно отразится падение курса рубля.

Новые меры поддержки утверждены постановлением президента "О дополнительных мерах поддержки граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом и членов их семей".

В рамках документа с 1 мая 2022 года ежегодно на основании письменного представления помощников хокимов мигрантам и их семьям будет оказываться следующая помощь:

разовая материальная помощь в размере двукратного размера БРВ (540 тысяч сумов) семьям мигрантов, которые зарегистрированы в информационной системе "Единый реестр социальной защиты" членам семей мигрантов, зарегистрированных в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", включенным в "железную тетрадь", "женскую тетрадь" или "молодежную тетрадь" выделят пятикратный размер БРВ (1,3 миллиона сумов) на покупку лекарств, инвалидных колясок, слуховых аппаратов и ортопедических изделий членам семей трудовых мигрантов, достигших пенсионного возраста или имеющих инвалидность I или II группы, будут предоставляться бесплатные путевки в санатории и лечебно-профилактические учреждения в системе профсоюзов детям мигрантов, включенных в систему "Единый реестр социальной защиты", будут предоставляться бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Кроме того, с 1 марта 2022 года мигрантам, выезжающим за границу на работу в порядке организованной трудовой миграции и включенным в одну из "тетрадей", будут предоставляться микрозаймы на сумму до 10 миллионов сумов, сроком на один год.

До 1 января 2023 года будут выплачиваться следующие виды компенсаций:

На покрытие расходов, связанных со сдачей квалификационных экзаменов по иностранным языкам или профессиям, в случае их успешной сдачи – в размере трехкратного БРВ (810 тысяч сумов) на приобретение проездного билета – в размере двукратного БРВ (540 тысяч сумов); на оформление рабочей визы – в размере пятикратного размера БРВ (1,3 миллиона сумов).

Еще один важный момент – с 1 июня 2022 года в регионах России, Турции и Казахстана (всего 12), будет введен институт представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений. За каждым из этих направлений будет закреплено не менее двух представителей.

Источник: podrobno.uz